Intel готовит к релизу процессоры Meteor Lake

Такой дизайн позволяет достичь максимальной производительности при снижении энергопотребления. Однако Meteor Lake может содержать и третий тип ядер — если верить информации инсайдеров, они называются LP E-cores (энергосберегающие ядра). Также согласно утечкам информации, процессоры Meteor Lake поддерживают функцию отключения энергоэффективных базовых ядер по необходимости, что означает, что задачи в режиме ожидания или сна могут быть обработаны LP E-cores. Если это правда, то это значительно поможет снизить энергопотребление в ноутбуках. Но, безусловно, пока что это только слухи и говорить с уверенностью мы не можем. Но если информация подтвердится, можно с уверенностью заявить, что Intel вышла на новый уровень в этом вопросе.