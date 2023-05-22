Intel готовит к релизу процессоры Meteor Lake

Компания Intel готовится к выходу процессоров 14-го поколения Meteor Lake, которые ожидаются во второй половине года. Эти процессоры будут производиться на базе технологии Intel 4 (это технологический процесс в 7 нм) и предназначены как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров, хотя, вероятно, сначала они появятся именно в ноутбуках. Intel продолжает идти по пути гибридных решений с Meteor Lake — данное решение представляет собой многочиповую архитектуру, которая использует высокопроизводительные ядра Redwood Cove (P-cores или производительные ядра) для выполнения тяжелых задач, в то время как эффективные ядра Cresmont (E-cores или энергоэффективные ядра) предназначены для более простых задач.

Такой дизайн позволяет достичь максимальной производительности при снижении энергопотребления. Однако Meteor Lake может содержать и третий тип ядер — если верить информации инсайдеров, они называются LP E-cores (энергосберегающие ядра). Также согласно утечкам информации, процессоры Meteor Lake поддерживают функцию отключения энергоэффективных базовых ядер по необходимости, что означает, что задачи в режиме ожидания или сна могут быть обработаны LP E-cores. Если это правда, то это значительно поможет снизить энергопотребление в ноутбуках. Но, безусловно, пока что это только слухи и говорить с уверенностью мы не можем. Но если информация подтвердится, можно с уверенностью заявить, что Intel вышла на новый уровень в этом вопросе.
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