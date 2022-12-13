Intel готовит новый сокет для Meteor Lake-S

Вероятно, ни для кого не секрет, что компания Intel уже какое-то время работает над процессорами нового поколения, так как это вполне нормальная система — пока пользователи покупают текущее поколение, компании нужно создавать что-то новое. И теперь в сети появились данные о сокете LGA 1851, который будет использоваться для процессоров поколения Meteor Lake-S. И компания Intel уже подтвердила, что этот сокет действительно будет использоваться в обозримом будущем. Для многих пользователей это просто ужасные новости, так как оказалось, что сокет LGA 1700 теперь будет использоваться исключительно в текущем поколении процессоров, а уже в следующем его заменят другим решением. Это плохо, ведь если вы купили материнскую плату и думали работать на ней годами, то у нас для вас ужасные новости.

Если ранее пользователи могли приобретать процессор и качественную материнскую плату, а потом через пару поколений просто менять процессор, оставляя всю систему нетронутой, то теперь ситуация сильно изменилась. Теперь пользователю необходимо будет уже спустя два поколения покупать новую материнскую плату, так как нужен новый сокет, и это дополнительные расходы. При этом пока что мы не получили никакого объяснения данному нововведению, так как на самом деле процессоры нового поколения не стали мощнее, они не получили новую архитектуру или что-то в таком духе, так что не совсем понятно зачем это расширение ассортимента доступных сокетов от компании.
AMD хочет получить от TSMC техпроцесс в 2 нм…
Новые технологии на рынке процессоров вещь достаточно многогранная — какие-то нововведения дают реальный …
AMD готовит к релизу Radeon RX 7000 для ноутбуков…
Некоторое время назад инсайдеры рассказали весьма интересную информацию о том, что компания AMD готовит к…
TSMC уже готовит техпроцесс в 2 нм…
В последнее время многие производители смартфонов и видеокарт активно говорят о смене технического процес…
Материнские платы на Intel B760 представят 3 января…
Почти всегда на момент запуска процессоров нового поколения пользователи жалуются на то, что материнские …
Qualcomm уже тестирует Snapdragon 7 Plus Gen 1…
Инсайдеры сегодня впервые поделились информацией о том, что процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1 оф…
Intel готовит к релизу Core i3-13100…
Буквально недавно компания Intel официально представила новое поколение своих процессоров, которые, как о…
Процессор AMD Ryzen 9 7900X подешевел до минимума …
Выпущенный около двух месяцев назад процессор AMD Ryzen 9 7900X подешевел до минимального значения на а…
Intel Core i9-13900K оказался заметно мощнее конкурента…
Некоторое время назад появилась информация о том, что в процессоре Intel Core i9-13900K используются новы…
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor