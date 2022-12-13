Intel готовит новый сокет для Meteor Lake-S

Вероятно, ни для кого не секрет, что компания Intel уже какое-то время работает над процессорами нового поколения, так как это вполне нормальная система — пока пользователи покупают текущее поколение, компании нужно создавать что-то новое. И теперь в сети появились данные о сокете LGA 1851, который будет использоваться для процессоров поколения Meteor Lake-S. И компания Intel уже подтвердила, что этот сокет действительно будет использоваться в обозримом будущем. Для многих пользователей это просто ужасные новости, так как оказалось, что сокет LGA 1700 теперь будет использоваться исключительно в текущем поколении процессоров, а уже в следующем его заменят другим решением. Это плохо, ведь если вы купили материнскую плату и думали работать на ней годами, то у нас для вас ужасные новости.

Если ранее пользователи могли приобретать процессор и качественную материнскую плату, а потом через пару поколений просто менять процессор, оставляя всю систему нетронутой, то теперь ситуация сильно изменилась. Теперь пользователю необходимо будет уже спустя два поколения покупать новую материнскую плату, так как нужен новый сокет, и это дополнительные расходы. При этом пока что мы не получили никакого объяснения данному нововведению, так как на самом деле процессоры нового поколения не стали мощнее, они не получили новую архитектуру или что-то в таком духе, так что не совсем понятно зачем это расширение ассортимента доступных сокетов от компании.