Intel готовит процессоры Core i9-12900KS с тактовой частотой 5,2 ГГц

Согласно последнему отчету, Intel готовит ответ на 3D V-cache от AMD. Intel может выпустить предварительно разогнанный процессор Core i9-12900KS с предустановленной тактовой частотой 5,2 ГГц. Эта предполагаемая тактовая частота поднимет процессор на фантастические высоты и увеличит общую производительность обычного процессора Core i9-12900K. С появлением процессоров AMD Ryzen с 3D-V-кешем Intel подготовила это решение, чтобы справиться с растущим давлением со стороны AMD.

Этот специальный процессор Alder Lake должен появиться примерно в то же время, когда AMD представит свои процессоры Ryzen с поддержкой 3D V-cache, поэтому Intel не позволяет AMD украсть корону производительности.
Комментарии и отзывы Intel Core i9-12900KS
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