Intel хочет построить завод в Германии, но денег у неё нет

Несколько дней назад появилась первая информация о том, что компания Intel планирует выпустить свои процессоры нового поколения на базе 2-нанометрового технологического процесса. Это действительно интересная новость, которая вызвала в сети волну обсуждений, так как подобные процессоры смогли бы обеспечить повышение производительности при меньшем потреблении энергии. Теперь же появилась информация о том, что компания Intel хочет построить соответствующий завод, который бы обеспечил компанию необходимой производственной мощностью, и строить его почему-то планируют в Германии. За счёт этого производитель хочет обеспечить себе специалистов из самых разных областей, ведь производство процессоров — очень дорогостоящее удовольствие.

При этом многие аналитики считают, что запускать завод по производству процессоров в стране, которая может похвастаться практически самыми высокими зарплатами в Европе, не самое разумное занятие. Дело в том, что чем выше зарплата каждого специалиста, который будет работать на этом заводе, тем выше конечная стоимость каждого отдельного чипа. Более того, в Германии довольно суровое налогообложение, так что конечная стоимость готового продукта может вырасти очень сильно. Да и у Intel нет денег на строительство этого завода — компания просит у государства субсидирования, дабы обеспечить рабочие места, что, конечно, тоже не может не огорчать. Ведь субсидии потом нужно будет возвращать, закладывая эти расходы в цену продукции.
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