Intel хочет производить чипы для автомобилей на фоне дефицита

Компания Intel объявила, что ведет переговоры с автопроизводителями о производстве полупроводниковых чипов для автомобилей.

Это заявление последовало за тем, что ранее компания Intel заявила, что откроет свои фабрики по производству микросхем для производства микросхем для другого сырья. А теперь компания заявляет, что это может быть потенциальным источником производства для автомобильной промышленности. После этого заявления, компания объявила, что ее объявление было встречено положительным откликом, но компания не назвала имена потенциальных клиентов-автопроизводителей.

Генеральный директор компании Intel - Pat Gelsinger что для решения проблемы нехватки полупроводников, компания Intel будет инвестировать 20 миллиардов долларов в два новых завода по производству микросхем в Аризоне.

В настоящее время компания Intel производит микросхемы для компьютеров и телефонов.