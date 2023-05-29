Intel интегрирует в процессоры Meteor Lake блоки для ИИ

На выставке Computex 2023 компания Intel официально поведала новые детали о своём передовом AI-ориентированном VPU-компоненте, который дебютирует в чипах Meteor Lake. Представители компании довольно детально рассказали о процессе создания экосистемы на базе искусственного интеллекта для предстоящих чипов Meteor Lake. Например, компания Intel планирует выпустить процессоры Meteor Lake и использовать смешанную конструкцию на основе чиплетов (такую конструкцию использует AMD), использующую технологии Intel и TSMC в одном пакете. Релиз нового поколения процессоров намечен на текущий год, чипы сначала появятся в ноутбуках, с акцентом на энергоэффективность и производительность в локальных нагрузках с AI, после чего новинки также появятся на настольных компьютерах.

Стоит отметить, что компании Apple и AMD уже продвинулись вперёд с мощными ускорителями искусственного интеллекта, встроенными прямо в их процессоры, и Microsoft занялась расширением возможностей Windows с помощью специализированных процессоров на базе искусственного интеллекта. Соответственно, компания Intel решила не отставать и интегрировала в будущие процессоры модули для работы с ИИ. Кроме того, Intel представила несколько новых рендеров чипов Meteor Lake — эти «камни» будут первыми моделями, использующими технологический процесс Intel 4 и несколько чиплетов, изготовленных на процессах N5 и N6 TSMC. Вероятно, это положительно скажется на производительности и энергоэффективности новинок.