Intel инвестирует средства в 5 нм техпроцесс

Инженеры компании Intel говорят, что производительность 10 нм техпроцесса будет меньше нынешнего 14 нм и 22 нм. У компании большие планы на будущее, 7 нм техпроцесс в 2021 году, а затем 5 нм в 2022 году.

Большие инвестиции в разработки 5 нм процесс могут ускорить процесс производства. На данный момент Intel столкнулись с проблемами поставок нового процесса 10 нм и 14 нм. На восстановление поставок также выделялись огромные средства. Представители говорят что ситуация стабилизировалась.

Смогут ли Intel вернуть лидерство на рынке настольных процессор, покажет время.