Intel купила компанию Killer

Компания Intel сегодня приобрела компанию Killer, которая выпускает различное сетевое оборудование для компьютеров. К примеру, во многих продвинутых материнских платах имеются модемы, которые разработаны специально компанией Killer для геймеров, ведь эти модемы способны правильно распределять нагрузку на сеть, чтобы в тех же играх было минимальное количество лагов и задержек. С другой стороны, пока что не совсем понятно, с какой целью Intel купила данную компанию, ведь у Intel у самой есть различные технологии в этом же сегменте. Вероятно, это какой-то план на долгосрочную перспективу, который пока что не совсем понятен, но после релиза новых технологий все встанет на свои места. Пока что ждем каких-то новостей на эту тему.