Intel купила компанию Killer

Компания Intel сегодня приобрела компанию Killer, которая выпускает различное сетевое оборудование для компьютеров. К примеру, во многих продвинутых материнских платах имеются модемы, которые разработаны специально компанией Killer для геймеров, ведь эти модемы способны правильно распределять нагрузку на сеть, чтобы в тех же играх было минимальное количество лагов и задержек. С другой стороны, пока что не совсем понятно, с какой целью Intel купила данную компанию, ведь у Intel у самой есть различные технологии в этом же сегменте. Вероятно, это какой-то план на долгосрочную перспективу, который пока что не совсем понятен, но после релиза новых технологий все встанет на свои места. Пока что ждем каких-то новостей на эту тему.

Комментарии и отзывы Intel
Обзоры:
Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)
Новости:
Характеристики Qualcomm Snapdragon 875 слили в сеть

Пользователи привыкли к тому, что новые мобильные процессоры предоставляют больше производительности, бол...
Представлены процессоры Intel Xeon W-1200 для рабочих станций

Компания Intel пополнила ассортимент процессоров Comet Lake семью моделями Xeon W-1200, которые ориентиро...
Процессор Ryzen 3 3100 уже испытали в Time Spy

Вчера стало известно, что стодолларовый 4-ядерный процессор AMD Ryzen 3 3100 может неплохо разгоняться (о...
Обзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримовОбзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримов
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Лучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIOЛучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
Обзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4КОбзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4К
Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000
Honor 10X получит 5G...
Honor 10X получит 5GМожно с уверенностью сказать, что на текущий момент производители смартфонов уже не боятся 5G и спокойно ...
Новая версия Samsung Galaxy S20 вышла в ...
Новая версия Samsung Galaxy S20 вышла в Компания Samsung Electronics неожиданно выпустила в Европе новый вариант расцветки для топовых смартфонов...
Xiaomi работает над смартфоном Mi CC10 P...
Xiaomi работает над смартфоном Mi CC10 P...
Tesla предоставила 1 Га складских помеще...
Tesla предоставила 1 Га складских помещеВозросшее число людей пострадавших от COVID-19 растет. Крупные организации и компании не остаются в сторо...
Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super....
Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super.Выбор видеокарты — достаточно тяжелый процесс, так как многим пользователям хочется сэкономить, получив п...
Бюджетный смартфон, который ничего не бо...
Бюджетный смартфон, который ничего не боBlackview BV6800 Pro – смартфон, который остается целым и невредимым после падения на асфаль...
В PlayStation Store стартовала весенняя ...
В PlayStation Store стартовала весенняя Компания Sony запустила весеннюю распродажу игр в PlayStation Store. ...
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для ...
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для Сегмент умных часов неумолимо растет, но практически у всех моделей есть один нюанс. Так или иначе, все о...
CryEngine доступен для разработчиков при...
CryEngine доступен для разработчиков приCrytek внесла улучшения в технологию CryEngine. Мобильная версия CryEngine начнется с бета-версии. Crytek...
Xiaomi начала тестировать OC Android 10 ...
Xiaomi начала тестировать OC Android 10 Китайская компания Xiaomi начала тестирование операционной системы Android 10 для бюджетных смартфонов. В...
Бюджетный смартфон Realme C3 совсем скор...
Бюджетный смартфон Realme C3 совсем скорСегодня стало известно, что компания Realme совсем скоро начнёт официальные продажи своего бюджетного сма...
Презентована дизайнерская версия умных ч...
Презентована дизайнерская версия умных чСегодня на рынке были официально анонсированы новые часы Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition, которые...
Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткойОбзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткой
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Лучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·мЛучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·м
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor