Intel купила производителя сетевых продуктов Killer

Intel и Rivet Networks не впервые будут работать вместе. Ранее компании совместно работали над модулем Killer Wi-Fi 6 AX1650, который позволял некоторым материнским платам использовать возможности подключения Wi-Fi 6.
Rivet Networks известна благодаря своей высокоскоростной технологии Killer LAN, используемой в большинстве существующих на сегодняшний день материнских плат. Компания также разработала несколько программных решений Killer, включая Wireless xTend, Killer Intelligence Engine и Killer Control Center 2.0.