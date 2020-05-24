Intel купила производителя сетевых продуктов Killer

Компания Intel приобрела бренд Rivet Networks, который известен благодаря своим сетевым и программным решениям Killer. Благодаря новому приобретению Intel будет эффективно объединять активы Rivet Networks со своими собственными.

Intel и Rivet Networks не впервые будут работать вместе. Ранее компании совместно работали над модулем Killer Wi-Fi 6 AX1650, который позволял некоторым материнским платам использовать возможности подключения Wi-Fi 6.

Rivet Networks известна благодаря своей высокоскоростной технологии Killer LAN, используемой в большинстве существующих на сегодняшний день материнских плат. Компания также разработала несколько программных решений Killer, включая Wireless xTend, Killer Intelligence Engine и Killer Control Center 2.0.