Intel лишилась скидки в 40% у TSMC

Вчера появилась достаточно интересная информация о том, что компания Intel на протяжении достаточно длительного времени имела скидку в 40% на полупроводниковую продукцию от компании TSMC. Благодаря данной скидке компания могла заказывать чипы и системы на кристалле по достаточно низкой цене, что предоставляло производителю определённые преимущества при работе с OEM-производителями. Но теперь данной скидки нет, потому что компания TSMC изменила стратегию в отношении предоставления своих услуг на фоне крайне резкого роста спроса на технологии производства нового поколения. В результате, по мнению аналитиков, продукция компании Intel в ближайшем будущем будет стоить заметно дороже, потому что у самой компании Intel возможности производить процессоры по технологическому процессу новее чем 7 нанометров на текущий момент просто нет нет.

Соответственно, уже в следующем году, если данные аналитиков окажутся верными, производителю придётся повышать стоимость на свои новые процессоры, либо же выпускать более доступные версии с урезанным количеством ядер и пониженной тактовой частотой. Либо же компания примет решение вовсе отказаться от передовых технологических процессов, чтобы сохранить адекватную стоимость на свою готовую продукцию. Это будет интересный момент, потому что чипы Intel и так достаточно тяжело назвать доступными, особенно новое поколение, и это крайне негативно сказывается на объёме продаж в последнее время.