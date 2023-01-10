Intel начала продажи процессора Core i9-13900KS

Два месяца назад компания Intel официально представила миру свои новые процессоры 13-го поколения, которые оказались достаточно производительными за свои деньги, хотя пользователей немного смутил тот факт, что производитель поднял цену от поколения к поколению вместо того, чтобы сделать 12-е поколение чипов более доступным. Но процессоры обладают приличной производительностью, чего должно быть достаточно в большинстве ситуаций, а сегодня в Европу привезли ещё и модель Core i9-13900KS. Это самый производительный процессор на рынке на текущий момент, который обладает просто безумными возможностями к разгону прямо из коробки. Это пользователям точно понравится, ведь они получают доступ к действительно флагманскому процессору.

Дело в том, что процессор Intel Core i9-13900KS прямо из коробки предоставляет 6,0 ГГц. Да, речь идёт только о производительных ядрах, но это всё равно безумные возможности, которых нет у большинства конкурентов по сегменту. И стоимость процессора при этом составляет всего 700 долларов, чего с головой хватит для того, чтобы вы могли собрать производительный игровой компьютер топового уровня и наслаждаться его возможностями на протяжении многих лет. Да и не только игровой компьютер — можно собрать производительную рабочую станцию, собрать компьютер для работы с графикой или для стриминга контента в сеть. При такой стоимости у него просто не будет конкурентов на рынке, особенно со стороны AMD с их горячими чипами.
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