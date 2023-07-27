Intel не будет повышать цены на процессоры

Последние слухи о повышении цен на процессоры Intel оказались странным фейком, который появился из ниоткуда. Вчера немецкое издание PCGamesHardware опубликовало статью, в которой утверждалось, что Intel сообщил нескольким немецким оптовикам о скором повышении цен на свои процессоры нового поколения по целому ряду причин, включая строительство новых полупроводниковых заводов. Несколько американских медиа вскоре подхватили эту информацию, распространяя слухи по сети. Однако, когда журналисты всё же обратились напрямую к Intel за дополнительными подробностями, компания опровергла эти слухи. «Обычно Intel не комментирует спекуляции относительно изменения цен на свои продукты. Тем не менее, мы можем подтвердить, что Intel не отправляла описанное письмо своим клиентам или партнёрам и не планирует изменять цены на свой ассортимент процессоров в настоящее время. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», — заявили представители компании Intel.

В оригинальной публикации PCGamesHardware журналист издания представил достаточно странную информацию, утверждая, что в письмах от компании упоминается, что под воздействием повышения цен окажутся все существующие процессоры Core от Intel — Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh, а также предстоящие процессоры Core и Core Ultra. В это было легко поверить, потому что в прошлом году компания Intel уже повышала цены на свои процессоры. И вполне логично, что это была не разовая акция — вот все и поверили слуху.
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