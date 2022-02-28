Intel не может предоставить обещанный графический драйвер Elden Ring

Intel не может предоставить обещанный Day-0 графический драйвер Elden Ring. Ранее компания объявила о партнерстве с разработчиком Elden Ring FromSoftware в разработке обновленного драйвера, который обеспечит Elden Ring на базе Intel оптимизированную производительность и безошибочную работу, когда дело доходит до рендеринга графики. Но день запуска Elden Ring, 24 февраля, уже прошел, и Intel умалчивает о том, где именно находится его обновленный драйвер. На данный момент последним доступным графическим драйвером Intel является версия 101.1121, выпущенная в ноябре прошлого года.

Возможно, разработка драйвера натолкнулась на неожиданную заминку, или возможно, Intel просто решила отложить выпуск драйвера до тех пор, пока не появятся доступные для покупки графические карты дискретного уровня — ожидается, что первоначальная линейка Arc Alchemist компании будет объявлена в конце этого месяца.