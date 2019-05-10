Intel не откажется от 14 нанометров

Длительное время пользователи надеялись, что вот-вот компания Intel покажет новый технопроцесс и появятся процессоры на 7 нанометрах. Однако, сейчас появилась информация от самой компании Intel, что процессоры на 14 нанометрах, которые уже считаются устаревшими, пробудут в строю еще как минимум до 2021 года. Да, еще два года компания будет продавать процессоры, которые уже сейчас считают довольно старыми. У AMD, например, едал идут гораздо лучше. Зато использование 14-нм позволит компании Intel выбраться из сложившейся ситуации и показать миру 7 нанометров, о которых многие мечтают. Если верить данным со слайдов, данные технологии появятся как минимум в 2022 году. То есть, ждать прорыва на рынке процессоров пока что не стоит.