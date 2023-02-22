Intel не смогла осилить технологический процесс в 3 нанометра

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Intel планирует выпустить в продажи новейшие процессоры, которые будут произведены по технологическому процессу в 3 нанометра. Пока что мы не можем точно сказать как это повлияет на общую производительность системы и какими будут процессоры будущего, но это явно даст свои бонусы. Дело в том, что на текущий момент у Intel есть процессоры, которые произведены по 7 нанометровому технологическому процессу. Соответственно, мы не можем даже примерно определить, какая архитектура будет использоваться в новейшем поколении процессоров и будет ли от этого хоть какая-то польза. Впрочем, чтобы узнать ответ на этот вопрос, придётся немного подождать.

Инсайдеры заявили, что производитель решил пока что отложить свои планы по реализации процессоров нового поколения, так что их придётся ждать немного больше, чем ожидалось изначально. Причина всё та же, что и всегда у компании Intel — она не может освоить технологический процесс нового поколения, так как для этого нужны и новые производственные мощностя, и новые технологии, и новая архитектура. Это значит, что грядущее поколение процессоров, скорее всего, будет построено на текущем технологическом процессе и ожидать чего-то более привлекательного в пределах года не стоит. Вопрос только в том, что Intel предоставит в новом поколении, если технологический процесс остаётся старым. Будем ждать новостей по этому вопросу.
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