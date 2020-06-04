Intel объявила о прекращение выпуска процессоров восьмого поколения Coffee Lake

Компания Intel объявила о прекращении выпуска настольных процессоров семейства Coffee Lake. Процессоры Coffee Lake дебютировали почти три года назад и предлагали до шести ядер на флагманском i7-8700K, это был ответный ход на процессоры компании AMD Ryzen первого поколения. До сих процессоры 8-го поколения остаются актуальными. Модельный ряд Intel Coffee Lake включает в себя процессоры с шестью и четырьмя ядрами, а также родственные с ними двухъядерные процессоры Pentium Gold и Celeron.

Процессоры все еще можно заказать у OEM поставщиков до 18 декабря 2020 года. Последняя партия заказов будет отгружена 4 июня следующего года.
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