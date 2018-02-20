Intel обновляет NUC с помощью SoCs Gemini Lake

Маленькие системы NUC, которые функционируют как недорогой ПК, HTPC или простой ПК для использования в офисе. Intel обновляет существующую линейку и добавляет SoCs Gemini Lake.Intel планирует установить двухъядерный процессор Celeron J4005 «Gemini Lake». NUC7PJYH и NUC7CJYH получат четырехъядерный Pentium Silver J5005 и двухъядерный Celeron J4005 (2,8 и 2,7 ГГц). Таким образом, оба являются Gemini Lake. Gemini Lake имеют TDP 6W мобильная версия / 10W настольная версия SoC, включая двух и четырехъядерный процессор с поддержкой IGP, до 18 EU9 Genius, родной HDMI 2.0. Gemini Lake имеет ядра Goldmont Plus с кешем 4 МБ (от 2 МБ), DDR4, интегрированным WiFi / BT.