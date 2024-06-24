Intel опоздает с релизом процессоров Lunar Lake

Согласно официальному плану, процессоры Intel Lunar Lake Core Ultra 200V, разработанные специально для тонких и лёгких ноутбуков, поступят в продажу в сентябре текущего года (если, конечно, не будет каких-то задержек и переносов производства). Официальный запуск новых чипов ожидается в период с 17 по 24 сентября, а первые процессоры появятся на полках магазинов к 25 сентября. Это совпадает с мероприятием Intel Innovation On 2024, которое пройдёт 24 сентября. Скорее всего, там компания официально и расскажет о том, когда новые процессоры поступят в продажу официально и по какой стоимости. Но даже в этом случае компания Intel сильно отстаёт.

Дело в том, что платформа Qualcomm Snapdragon X стала первой, получившей сертификацию Microsoft Copilot+ PC, в то время как AMD с процессорами Ryzen AI 300, которые поступят в продажу в различных ноутбуках к июлю 2024 года, будет занимать второе место. Процессоры Intel Lunar Lake появятся в релизе только через два месяца после AMD и через три месяца после Qualcomm. Соответственно, все те пользователи, которые хотят попробовать новую платформу, будут вынуждены либо отказаться от продукции компании Intel вовсе, либо ждать целый квартал, чтобы попробовать передовые технологии. Это звучит крайне странно, потому что на деле никто ждать, конечно, не станет, и те техногики, которые хотят узнать все тонкости новых сервисов, к моменту запуска чипов Intel уже вдоволь наиграются передовыми ИИ-сервисами. И это плохая новость для Intel.