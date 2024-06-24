Intel опоздает с релизом процессоров Lunar Lake…

Дело в том, что платформа Qualcomm Snapdragon X стала первой, получившей сертификацию Microsoft Copilot+ PC, в то время как AMD с процессорами Ryzen AI 300, которые поступят в продажу в различных ноутбуках к июлю 2024 года, будет занимать второе место. Процессоры Intel Lunar Lake появятся в релизе только через два месяца после AMD и через три месяца после Qualcomm. Соответственно, все те пользователи, которые хотят попробовать новую платформу, будут вынуждены либо отказаться от продукции компании Intel вовсе, либо ждать целый квартал, чтобы попробовать передовые технологии. Это звучит крайне странно, потому что на деле никто ждать, конечно, не станет, и те техногики, которые хотят узнать все тонкости новых сервисов, к моменту запуска чипов Intel уже вдоволь наиграются передовыми ИИ-сервисами. И это плохая новость для Intel.