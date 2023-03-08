Intel освоила технологический процесс в 2 и 1,8 нанометра

На протяжении многих лет компания Intel не поспевала за конкурентами в плане гонки нанометров — пока AMD легко осваивала 7 нанометров, а мобильные чипы уже производятся по технологическому процессу в 3 нанометра, компания Intel с трудом перешла границу в 14 нанометров. Но теперь оказалось, что производитель всё же готов идти на серьёзные шаги в этом направлении — недавно компания представила 13-е поколение процессоров на технологическом процессе в 7 нанометров, после чего появились официальные слайды о том, что уже в 2024 году у компании будут решения, произведённые по технологическому процессу в 2 и 1,8 нанометра. Это на самом деле невероятный прорыв, потому что компания отставала очень сильно, а теперь легко вырывается в лидеры рынка.

Стоит отметить, что, вероятно, в 2024 году компания просто освоит данные технологические процессы, но производить новые чипы по технологии в 1,8 нанометра Intel сможет ещё не скоро. Соответственно, речь идёт не о том, чтобы выпустить процессоры нового поколения по современному технологическому процессу, а лишь про освоение технологии. Ведь для того, чтобы делать процессоры на 1,8 нм, нужно сначала построить производственные мощности, которые способны осилить данную технологию. На это уходят обычно годы и миллиарды долларов, а значит, придётся подождать прорыва ещё немного. Но, конечно, это не может не радовать — развитие в этом направлении является отличной новостью для конечного потребителя и не только.
Ryzen 7000 Threadripper получит поддержку PCIe Gen 5…
На текущий момент на рынке получается довольно странная ситуация, потому что некоторые производители проц…
В сеть слили бенчмарки Intel Core i5-1350P…
Пользователи достаточно долго ждали официального анонса процессоров Intel 13-го поколения, но производите…
Intel начала продажи процессора Core i9-13900KS…
Два месяца назад компания Intel официально представила миру свои новые процессоры 13-го поколения, которы…
Процессор PEZY-SC3 получил 4096 кастомных ядер…
Японская компания PEZY Computing представила интересный процессор PEZY-SC3, который используется использу…
TSMC освоила 3 нанометра…
В последнее время много производителей смартфонов и не только делают упор на то, что чипы в их устройства…
Мобильный CPU Core i9-13950HX протестировали в бенчмарках…
Недавно в сети появилась информация, что мобильный чип Intel Core i9-13950HX показал производительность у…
Intel освоила технологический процесс в 2 и 1,8 нанометра…
На протяжении многих лет компания Intel не поспевала за конкурентами в плане гонки нанометров — пока AMD …
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр…
Ранее мы проводили изучение процессора AMD Ryzen 5 7600X и как анонсировали ранее сегодня в центре вниман…
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor