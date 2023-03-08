Intel освоила технологический процесс в 2 и 1,8 нанометра

На протяжении многих лет компания Intel не поспевала за конкурентами в плане гонки нанометров — пока AMD легко осваивала 7 нанометров, а мобильные чипы уже производятся по технологическому процессу в 3 нанометра, компания Intel с трудом перешла границу в 14 нанометров. Но теперь оказалось, что производитель всё же готов идти на серьёзные шаги в этом направлении — недавно компания представила 13-е поколение процессоров на технологическом процессе в 7 нанометров, после чего появились официальные слайды о том, что уже в 2024 году у компании будут решения, произведённые по технологическому процессу в 2 и 1,8 нанометра. Это на самом деле невероятный прорыв, потому что компания отставала очень сильно, а теперь легко вырывается в лидеры рынка.

Стоит отметить, что, вероятно, в 2024 году компания просто освоит данные технологические процессы, но производить новые чипы по технологии в 1,8 нанометра Intel сможет ещё не скоро. Соответственно, речь идёт не о том, чтобы выпустить процессоры нового поколения по современному технологическому процессу, а лишь про освоение технологии. Ведь для того, чтобы делать процессоры на 1,8 нм, нужно сначала построить производственные мощности, которые способны осилить данную технологию. На это уходят обычно годы и миллиарды долларов, а значит, придётся подождать прорыва ещё немного. Но, конечно, это не может не радовать — развитие в этом направлении является отличной новостью для конечного потребителя и не только.