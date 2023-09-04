Intel отдаёт часть производства на TSMC

Поэтому вполне логично, что по мере наращивания производства своих собственных чипов, производителю придётся больше выпускать и чипов от сторонних компаний. Поскольку Intel продает готовый продукт, который состоит не только из её компонентов, для повышения выпуска необходимо увеличить заказ и компонентов от сторонних компаний вроде TSMC. Это хорошие новости, потому что компания сможет выпускать больше готовых к продаже процессоров в будущем. Сможет ли это повысить доходы Intel пока что не совсем понятно, потому что компания TSMC подняла цены на свою продукцию и теперь чипы стоят заметно дороже, а их покупает Intel и встраивает в свои процессоры. Будем следить за ситуацией, чтобы понять, приведёт ли это к повышению цен на новые процессоры компании Intel в ближайшем будущем.