Intel отдаёт часть производства на TSMC

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что Intel может увеличить объём аутсорсинга своей продукции в компанию TSMC — и хотя это звучит достаточно странно, на самом деле это может быть хорошим знаком для Intel. Согласно анализу Goldman Sachs, общий рыночный потенциал заказов Intel на аутсорсинг в 2024 и 2025 годах прогнозируется на уровне 18,6 миллиардов долларов и 19,4 миллиардов долларов соответственно. Это значит, что практически вся крупносерийная продукция Intel для клиентских ПК, начиная со второй половины 2023 года, основана на многочиповом дизайне, причём часть чипов производится собственными силами Intel, а часть — сторонними производителями.

Поэтому вполне логично, что по мере наращивания производства своих собственных чипов, производителю придётся больше выпускать и чипов от сторонних компаний. Поскольку Intel продает готовый продукт, который состоит не только из её компонентов, для повышения выпуска необходимо увеличить заказ и компонентов от сторонних компаний вроде TSMC. Это хорошие новости, потому что компания сможет выпускать больше готовых к продаже процессоров в будущем. Сможет ли это повысить доходы Intel пока что не совсем понятно, потому что компания TSMC подняла цены на свою продукцию и теперь чипы стоят заметно дороже, а их покупает Intel и встраивает в свои процессоры. Будем следить за ситуацией, чтобы понять, приведёт ли это к повышению цен на новые процессоры компании Intel в ближайшем будущем.