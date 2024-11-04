Intel откажется от главной фишки процессоров Lunar Lake

Вчера появилась информация о том, что компания Intel отменяет одно из своих самых значительных изменений в своих процессорах для ноутбуков за последние годы. Дело в том, что выпущенные этой осенью ноутбуки на базе процессоров поколения Lunar Lake отказались от привычных модулей памяти, заменив их фиксированным объёмом ОЗУ, встроенным в процессорный модуль. Соответственно, пользователь никак не может заменить планку памяти или расширить оперативную память после покупки гаджета. А теперь генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер заявил, что это было ошибкой с финансовой точки зрения, и компания больше не будет использовать такой подход. Более того, возможно, Intel также откажется от выпуска дискретных видеокарт для настольных ПК.

Глава компании в рамках выступления рассказал, что будущие поколения процессоров Intel (речь про Panther Lake и Nova Lake), не будут оснащены встроенной памятью. По мнению СЕО компании, это более выгодное решение с финансовой стороны вопроса, потому что пользователи получат больше свободы, как и производитель. Забавно, что совсем недавно компания Intel рекламировала встроенную в пакет системы на кристалле Lunar Lake память как конкурентное преимущество в плане энергопотребления. Компания утверждала, что этот подход снижает энергозатраты на передачу данных в системе на 40%, что увеличивает время автономной работы ноутбука. Видимо, экономия всё же оказалась не настолько заметной, чтобы решение прижилось.