Intel откажется от главной фишки процессоров Lunar Lake

Вчера появилась информация о том, что компания Intel отменяет одно из своих самых значительных изменений в своих процессорах для ноутбуков за последние годы. Дело в том, что выпущенные этой осенью ноутбуки на базе процессоров поколения Lunar Lake отказались от привычных модулей памяти, заменив их фиксированным объёмом ОЗУ, встроенным в процессорный модуль. Соответственно, пользователь никак не может заменить планку памяти или расширить оперативную память после покупки гаджета. А теперь генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер заявил, что это было ошибкой с финансовой точки зрения, и компания больше не будет использовать такой подход. Более того, возможно, Intel также откажется от выпуска дискретных видеокарт для настольных ПК.

Глава компании в рамках выступления рассказал, что будущие поколения процессоров Intel (речь про Panther Lake и Nova Lake), не будут оснащены встроенной памятью. По мнению СЕО компании, это более выгодное решение с финансовой стороны вопроса, потому что пользователи получат больше свободы, как и производитель. Забавно, что совсем недавно компания Intel рекламировала встроенную в пакет системы на кристалле Lunar Lake память как конкурентное преимущество в плане энергопотребления. Компания утверждала, что этот подход снижает энергозатраты на передачу данных в системе на 40%, что увеличивает время автономной работы ноутбука. Видимо, экономия всё же оказалась не настолько заметной, чтобы решение прижилось.
Intel лишилась скидки в 40% у TSMC…
Вчера появилась достаточно интересная информация о том, что компания Intel на протяжении достаточно длите…
Intel Core Ultra 200V теперь отличаются только по тактовой ч…
В последнее время на просторах интернета появляется всё больше информации о том, какими будут процессоры …
AMD Ryzen Z2 Extreme позволит продлить автономность портатив…
Стоит напомнить, что на текущий момент портативные геймерские устройства предлагают лишь начальный уровен…
Представлена плата Erying с интегрированным чипом Core i9-14…
Китайская компания Erying выпустила системную плату с интегрированным 24-ядерным 32-поточным процессором …
Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon X Plus…
Как и обещали инсайдеры, сегодня на выставке IFA 2024 компания Qualcomm официально представила новый 8-яд…
Intel создала отдельную компанию Foundry…
Генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер сегодня сообщил в пресс-релизе, что компания выделит св…
Intel откажется от главной фишки процессоров Lunar Lake…
Вчера появилась информация о том, что компания Intel отменяет одно из своих самых значительных изменений …
Intel и TSMC разрабатывают чипы на основе стекла…
Стеклянные подложки для производства полупроводниковой продукции — новая и достаточно интересная тема для…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor