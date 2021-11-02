Intel отказывается от серверных графических процессоров Xe-HP

Intel отказалась от планов по производству серверных графических процессоров Xe-HP на коммерческой основе. Эта линейка продуктов будет включать экземпляры облачного графического рендеринга для облачных игр или приложений облачного рендеринга. Об этом сообщил Раджа Кодури, курирующий разработку и монетизацию Xe. Кодури заявил, что инстансы на базе Xe-HP изначально были созданы для поддержки oneAPI devcloud от Intel в качестве средства разработки программного обеспечения для oneAPI и будущего суперкомпьютера Aurora в Аргоннской национальной лаборатории.

Теперь компания сосредоточится на Xe в качестве ускорителя вычислений в виде Xe-HPC «Ponte Vecchio» и дискретной графики в клиентском сегменте, используя графическую архитектуру Xe-HPG. Самая маленькая производная, Xe-LP, поддерживает интегрированные графические решения, которые есть в процессорах Core компании 11-го поколения и новее. Еще в августе 2021 года на презентации, посвященной Дню архитектуры, технический бриф Intel для Xe HPC показал, что в самом кристалле есть определенное встроенное оборудование, имеющее отношение к рендерингу графики.