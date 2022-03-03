Intel отключает поддержку AVX-512 в процессорах Alder Lake

Intel отключает поддержку AVX-512 в процессорах Alder Lake. Возможно, это связано с подготовкой к выпуску процессоров серии Core «W», которые могут заменить процессоры серии Xeon-W для Intel. Следует отметить, что это не слухи, поскольку есть официальное заявление по этому поводу от Intel.

В заявлении говорится: «Хотя AVX-512 не был отключен предохранителем в некоторых ранних настольных продуктах Alder Lake, Intel планирует отключить AVX-512 в продуктах Alder Lake в будущем». Когда именно это вступит в силу, неясно, но у них уже были сообщения о партиях процессоров Alder Lake, отличных от K, в которых отсутствует поддержка AVX-512. Честно говоря, компания Intel никогда не заявляла, что ее процессоры Alder Lake будут поддерживать AVX-512, и никогда не гарантировалось, что поддержка будет безупречной на чипах, поставляемых с включенной поддержкой. Intel также отключила AVX-512 с помощью обновления микрокода, которое было отправлено производителям материнских плат в январе, но по крайней мере, некоторые производители материнских плат добавили переключатель, позволяющий повторно включить поддержку AVX-512.
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