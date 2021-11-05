Intel отключает загрузку API DirectX 12 на процессорах Haswell

Процессоры Intel Core четвертого поколения под кодовым названием Haswell подвержены новым уязвимостям безопасности. По заявлению компании, внутри графического контроллера процессоров Haswell 4-го поколения существует уязвимость, возникающая после загрузки DirectX 12 API. Чтобы решить эту проблему, Intel обнаружила, что отключение этого API приводит к исправлению. Начиная с графического драйвера Intel 15.40.44.5107, приложения, которые работают исключительно с DirectX 12 API, больше не работают со следующими графическими контроллерами Intel: Intel Iris Pro Graphics 5200/5100, HD Graphics 5000/4600/4400/4200 и процессоры Intel Pentium и Celeron с графикой Intel HD Graphics на базе Intel Core 4-го поколения.

Потенциальная уязвимость системы безопасности в Intel Graphics может позволить повысить привилегии процессоров Intel Core 4-го поколения. Корпорация Intel выпустила обновление программного обеспечения для смягчения этой потенциальной уязвимости. Чтобы уменьшить уязвимость, возможности DirectX 12 были объявлены устаревшими. Если у пользователя с процессором Haswell есть особая потребность в запуске приложения DirectX 12, он может понизить версию своего графического драйвера до версии 15.40.42.5063 или более ранней версией.
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