Intel отобрала у AMD весомую долю рынка

С начала года AMD сокращала долю рынка Intel среди геймеров в Steam, но все это было отменено буквально за один месяц. Судя по последним данным, Intel вернула всю долю, потерянную в этом году, а затем и увеличила свою популярность среди геймеров. Конечно, исследование оборудования Steam не является полностью точным и научным, но это лучшая демонстрация тенденций в области игрового оборудования для ПК. И то, что мы видим в июне, — это то, что Intel забирает 1,72% у AMD, занимая в общей сложности 71,58% рынка геймеров. Хотя это сейчас трудно доказать, доля Intel в январе этого года составила 66,51% против 33,49% у AMD. Таким образом, за первое полугодие Intel удалось увеличить свою доминирующую долю еще на 5% за счет AMD. Это немаловажный 10-процентный скачок доли ЦП среди геймеров в Steam.

И мы немного удивлены этим, учитывая заслуженно положительную реакцию на процессоры поколения Zen 3. Несмотря на то, что две лучшие модели линейки было трудно достать, более доступные Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X было легче найти, но потенциальные покупатели почему-то уверенно продолжают этого не делать — вместо этого они с радостью покупают процессоры Intel. Возможно, дело в том, что геймеры просто морально привыкли считать Intel лучшим решением для игровых задач, но на текущий момент это утверждение весьма спорное — конкуренция со стороны AMD достаточно бодрая и с каждым днем она становится лишь уверенней. И конкуренция игрокам на самом деле на руку — это приводит к прогрессу.
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