Intel отправила новое поколение процессоров в продажу

Сегодня компания Intel официально отправила в продажу свои новые процессоры Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K, которые теперь доступны для приобретения в большинстве крупных торговых сетей. Важно отметить, что производитель помимо процессоров в продажу отправил ещё и материнские платы от компаний-партнёров — платы на чипсете Z790 уже отправились в продажу. Соответственно, теперь пользователь может приобрести процессор нового поколения, который ему необходим, после чего спокойно заказать материнскую плату от нужной компании и собрать себе производительный компьютер. Это на самом деле очень приятная новость, ведь мы уже встречали ситуации, когда процессоры нового поколения отправляли в продажу без соответствующих материнских плат в ассортименте.

При этом хотелось бы отметить, что материнские платы представлены не только флагманами, но и достаточно доступными моделями, насколько это возможно, конечно. То есть производитель предоставляет вам, например, базовую модель материнской платы на чипсете Z790 без подсветки и прочих бонусов, плюс он выпускает вариант с более привлекательными декоративными элементами, подсветкой, кожухом панели портов для подключения периферии и всё в таком духе. И в конечном итоге пользователь получает ассортимент, позволяющий выбрать лучшее из того, что есть на рынке. У AMD, например, ситуация гораздо хуже — материнские платы к новым процессорам стоят безумных денег и доступных моделей там просто нет.
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