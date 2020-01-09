Intel планирует использовать Thunderbolt 4

Компания на конференции рассказала о планах внедрения следующего поколения Thunderbolt 4. Новая версия будет в четыре раза быстрее, чем скорость в USB 3.0.

Новая технология будет обратно совместима с третьей версией Thunderbolt и будет использовать разъем USB-C. Возможно, технология будет работать на новом интерфейсе PCIe 4.0. Но компания подробную информацию не дает.

Представители Intel сообщают, что Thunderbolt 4 не будет намного быстрее третьей версии Thunderbolt, но 4 версия принесет новые функции. Новый стандарт USB 4 основан на Thunderbolt 3 и может достигать скоростей 40 Гбит/с.