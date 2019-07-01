Intel планирует продать с аукциона свои многочисленные патенты

Intel планирует провести аукцион по продаже своего обширного портфеля патентов на мобильную связь. Intel собирается продать с аукциона около 8500 патентов из своего портфеля. Около 6000 из них связаны со стандартами 3G, 4G и 5G, а еще 1700 - с технологиями внедрения беспроводной связи.

Напомним, что Intel решила выйти из бизнеса 5G почти сразу после того, как Apple и Qualcomm заключили многолетние соглашение на поставку чипсетов. Сейчас, когда крупнейший заказчик Intel явно находится в лагере Qualcomm, гигант по производству микросхем заявил, что «нет четкого пути к положительной прибыли».