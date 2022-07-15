Intel поднимет цены на процессоры на 10-20%

В то время как во всей технологической отрасли наблюдается значительное падение цен на существующие запасы, Intel, как сообщается, этой осенью планирует сделать обратное, повысив цены на процессоры и различные другие компоненты до 20%. В отчете, опубликованном Nikkei Asia, упоминается, что Intel проинформировала своих клиентов о повышении цен, которое затронет большинство процессоров и различные другие компоненты, такие как контроллеры. Клиенты Intel ожидают, что повышение цен вступит в силу осенью этого года. Список уязвимых продуктов включает процессоры для клиентских вычислительных серверов, а также список других компонентов, таких как контроллеры Wi-Fi и подключения по беспроводной сети.

Эти три сегмента процессоров и чипов составляют большую часть бизнеса Intel, и компания ожидает повышения цен до 10-20% на некоторые продукты. Цены еще не утверждены, но Intel связалась со своими партнерами и клиентами, чтобы подготовиться к повышению цен. В этом отчете также освещаются флагманские продукты ЦП для клиентских вычислений, и мы знаем, что синяя команда собирается выпустить свои новые процессоры Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК и ноутбуков к четвертому кварталу 2022 года и первому кварталу 2023 года соответственно. Вполне вероятно, что мы можем увидеть немного более высокую цену на эти компоненты, когда они будут представлены публике. Говорят, что основной причиной такого скачка являются растущие затраты на производство и дорогие материалы, которые используются при создании чипов Intel.
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