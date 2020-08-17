Intel подтверждает выпуск процессоров с уникальной коробкой Marvel

Компания Intel готовит специальную коллекционную версию процессоров совместно с Marvel. Эксклюзивное предложение будет включать процессоры Intel Comet Lake линейки i5, i7 и i9 с индексом "K". Покупатели процессоров получат блестящую упаковку с камнем, в которой есть фигурка одного из супергероев. На коробке изображены персонажи Marvel. В создании дизайна для уникальной коробки с чипом принимал участие американский художник Тристан Итон. Возможно, покупатели этих процессоров получат бесплатный код для скачивания игры Marvel которая должна выйти 4 сентября.