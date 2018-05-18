Intel показала характеристики Core i3-8121U

2018-05-18, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Intel Core i3-8121U; [90]
Это мобильный процессор, используемый в ноутбуках, но, тем не менее, Intel добавила страницу с Core i3-8121U на свой веб-сайт ARK, и это первый чип, построенный на 10 нм техпроцессе. Core i3-8121U - двухъядерный процессор с базовыми частотами 2,2 ГГц и 3,6 ГГц в Turbo. Это SKU с поддержкой Hyper-Threading, а значит он будет иметь четыре потока.
Интересно, что это 10-нм cannon lake, что указывает на то, что Intel готова к производству 10-нм процессоров в больших объемах. Когда дело доходит до характеристик, Core i3-8121U практически не отличается от Core i3-8130U, который построен на 14 нм.


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