Intel показала модульный портативный ПК с огромным дисплеем

На выставке CES 2025 компания Intel представила прототипы ноутбуков следующего поколения — среди этих новинок был замечен в том числе необычный и очень тяжёлый портативный компьютер. Представитель компании отметил, что это прототип модульного портативного игрового компьютера, который в будущем позволит менять компоненты системы без необходимости покупать что-то полностью новое. Гаджет представляет собой полноценный компьютер на базе Intel Lunar Lake, который содержит в себе все основные компоненты системы, кроме периферии и дисплея. Разработкой системы занимается Quanta, которая проектирует и производит устройства для различных брендов по всему миру, и так как компания Intel пока что не может похвастаться готовыми решениями, она обратилась за разработкой в компанию, у которой в этом направлении уже есть опыт.

И специалисты создали компьютер, который можно теоретически назвать портативным, хотя носить его в руках на работу или учёбу будет проблематично. Но главная фишка такой системы в том, что пользователь сможет самостоятельно менять модули системы, выбирая те компоненты компьютера, которые ему необходимы на данный момент. Это отличная идея, но реализовать её очень тяжело, потому что производить такие модули будет только сама Intel, а в таком случае стоимость продукции будет очень высокой. И дешевле будет купить новую машину, чем обновлять модулями текущий проект. Но будем надеяться, что идею не забросят в ближайшем будущем.
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