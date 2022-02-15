Intel покупает крупного производителя чипов

По данным информационного издания The Wall Street Journal, вскоре Intel может объявить о приобретении почти за 6 миллиардов долларов, которое даст толчок ее относительно молодому литейному бизнесу. Сообщается, что чиповый гигант близок к заключению сделки по покупке израильской компании Tower Semiconductor, и об этом может быть объявлено где-то на этой неделе, если переговоры внезапно не сойдут на нет. Tower, рыночная стоимость которой составляет около 3,6 млрд долларов, производит различные типы микросхем для клиентов из разных отраслей, включая автомобилестроителей, производителей медицинского и промышленного оборудования. На веб-сайте компании указано, что у неё есть семь производственных предприятий, расположенных в Израиле, Италии, США и Японии, которые производят 6-дюймовые, 8-дюймовые и 12-дюймовые чипы.

Tom's Hardware заявляет, что используемые ею производственные процессы не являются самыми передовыми, но чипы, которые она производит, в любом случае не нуждаются в новейших технологиях. Tower Semiconductor должна только надежно и регулярно генерировать большие объемы чипов. Сообщалось, что до этого Intel вела переговоры о покупке гораздо более крупного производителя чипов и дочерней компании AMD GlobalFoundries примерно за 30 миллиардов долларов. Однако этого не произошло, и вместо этого GlobalFoundries решила провести первичное публичное размещение акций. Напомним, что Intel запустила свои производственные услуги еще в 2021 году, когда выделила 20 миллиардов долларов на строительство двух заводов в Аризоне и объяснила, что будет работать как собственное бизнес-подразделение.
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