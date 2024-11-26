Intel получила грант в 7,8 миллиарда долларов

Сегодня власти США выделили компании Intel 7,8 миллиарда долларов в рамках финансирования для увеличения производства полупроводников на территории США. Стоит отметить, что эта сумма стала крупнейшим грантом в рамках программы CHIPS Act. Финансирование будет направлено на строительство и расширение заводов Intel по производству полупроводников в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне. Эти проекты создадут до 30000 рабочих мест в этих четырёх штатах. При этом изначально компания планировала получить 8,5 миллиарда, но на деле сумма оказалась значительно меньше — по данным The New York Times объём финансирования был сокращён из-за того, что Intel ранее получила 3 миллиарда долларов на разработку микросхем, а также из-за задержек в реализации некоторых проектов компании, которые выходят за рамки установленного правительством срока до 2030 года.

Финансирование было одобрено, несмотря на то, что Intel сократила свои первоначальные планы — расширение производства в Огайо создаст на 3500 рабочих мест меньше, чем изначально планировалось. Кроме того, Intel сократила общий объём инвестиций в производство в США со 100 миллиардов за пять лет до 90 миллиардов долларов к концу десятилетия. И это хорошие новости для компании Intel, которая испытывает трудности в последние месяцы — производитель показал убытки в 16,6 миллиардов долларов в последнем квартальном отчёте. Это крупнейшие квартальные убытки за всю историю компании с момента основания в 1968 году.
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