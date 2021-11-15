Intel празднует 50-летие процессора Intel 4004

Сегодня Intel отмечает 50-летие Intel 4004, первого в мире коммерчески доступного микропроцессора. С запуском в ноябре 1971 года 4004 проложил путь для современных микропроцессорных вычислений - «мозгов», которые делают возможными практически все современные технологии, от облачных до периферийных. Микропроцессоры обеспечивают конвергенцию технологических сверхспособностей - повсеместные вычисления, широкие возможности подключения, инфраструктуру «облако-граница» и искусственный интеллект - и создают темпы инноваций, которые сегодня развиваются быстрее, чем когда-либо.

В этом году исполняется 50 лет чипу 4004. Подумайте, сколько мы достигли за последние полвека. Это священный момент для технологий. Это то, что сделало вычисления по-настоящему популярными! "- сказал Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel. 4004 - это первый микропроцессор, и его успех доказал, что можно создавать сложные интегральные схемы и устанавливать их на микросхеме размером с ноготь.

Его изобретение также установило новую методологию проектирования со случайной логикой, на которой будут построены последующие поколения микропроцессоров, прежде чем они будут развиваться для создания микросхем, используемых в современных современных устройствах.

В то время как 4004 представил эру современных вычислений благодаря разработке и производству первого коммерчески доступного микропроцессора для настольного калькулятора, новейшие процессоры Intel Core 12-го поколения, которые руководители компании представили на мероприятии Intel Innovation в октябре, откроют новую эру вычислений. Гибридная архитектура производительности этого нового семейства представляет собой архитектурный сдвиг, который стал возможен благодаря тесному совместному проектированию программного и аппаратного обеспечения и обеспечит новый уровень лидерской производительности для поколений. А благодаря исследованиям в таких областях, как квантовые вычисления с криогенным решением Intel Horse Ridge II и нейроморфные вычисления с чипом Intel Loihi 2, Intel продолжает вводить новшества, исследовать новые территории и расширять границы вычислений.