Intel празднует 50-летие процессора Intel 4004

Сегодня Intel отмечает 50-летие Intel 4004, первого в мире коммерчески доступного микропроцессора. С запуском в ноябре 1971 года 4004 проложил путь для современных микропроцессорных вычислений - «мозгов», которые делают возможными практически все современные технологии, от облачных до периферийных. Микропроцессоры обеспечивают конвергенцию технологических сверхспособностей - повсеместные вычисления, широкие возможности подключения, инфраструктуру «облако-граница» и искусственный интеллект - и создают темпы инноваций, которые сегодня развиваются быстрее, чем когда-либо.

В этом году исполняется 50 лет чипу 4004. Подумайте, сколько мы достигли за последние полвека. Это священный момент для технологий. Это то, что сделало вычисления по-настоящему популярными! "- сказал Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel. 4004 - это первый микропроцессор, и его успех доказал, что можно создавать сложные интегральные схемы и устанавливать их на микросхеме размером с ноготь.

Его изобретение также установило новую методологию проектирования со случайной логикой, на которой будут построены последующие поколения микропроцессоров, прежде чем они будут развиваться для создания микросхем, используемых в современных современных устройствах.

В то время как 4004 представил эру современных вычислений благодаря разработке и производству первого коммерчески доступного микропроцессора для настольного калькулятора, новейшие процессоры Intel Core 12-го поколения, которые руководители компании представили на мероприятии Intel Innovation в октябре, откроют новую эру вычислений. Гибридная архитектура производительности этого нового семейства представляет собой архитектурный сдвиг, который стал возможен благодаря тесному совместному проектированию программного и аппаратного обеспечения и обеспечит новый уровень лидерской производительности для поколений. А благодаря исследованиям в таких областях, как квантовые вычисления с криогенным решением Intel Horse Ridge II и нейроморфные вычисления с чипом Intel Loihi 2, Intel продолжает вводить новшества, исследовать новые территории и расширять границы вычислений.
Комментарии и отзывы Intel 4004
Raspberry Pi Pico WIZnet Ethernet HAT использует контроллер …
Raspberry Pi Pico WIZnet Ethernet HAT использует контроллер Любители платформы Raspberry Pi могут быть заинтересованы в новой Ethernet HAT, созданной командой из WIZ…
Объявлено о повышении цен на Raspberry Pi из-за нехватки чип…
Объявлено о повышении цен на Raspberry Pi из-за нехватки чипЭбен Аптон, создатель мини-ПК Raspberry Pi, и фонд Raspberry Pi Foundation объявили, что цена мини-ПК Ras…
Micro Center раскрывает спецификации и цены на новый процесс…
Micro Center раскрывает спецификации и цены на новый процессВ Micro Center появилась страница распродажи (теперь уже удаленная), предполагающая, что чипы будут досту…
Samsung объявляет о выпуске передового решения H-Cube для ин…
Samsung объявляет о выпуске передового решения H-Cube для инКомпания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых полупроводниковых технологий, объявила о …
В 2022 году смартфоны Samsung полностью перейдут на чипсет E…
В 2022 году смартфоны Samsung полностью перейдут на чипсет EНа данный момент, в зависимости от того, где вы проживаете, ваш телефон Samsung работает либо на чипсете …
Intel анонсирует новые процессоры Core 12-го поколения…
Intel анонсирует новые процессоры Core 12-го поколенияСегодня Intel анонсировала свои новые процессоры Core 12-го поколения для настольных ПК. Шесть анонсирова…
MediaTek представила чипы Dimensity 920 и Dimensity 810…
MediaTek представила чипы Dimensity 920 и Dimensity 810MediaTek представила два новых мобильных чипсета Dimensity 920 и Dimensity 810. Данные чипсеты призваны о…
Samsung рассказывает о плана создания 3-нанометровых чипов…
Samsung рассказывает о плана создания 3-нанометровых чиповВо время ежегодного форума Samsung Foundry Чой Си Ён рассказал о будущем производстве микросхем Samsun…
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100FЛучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor