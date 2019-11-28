Intel предоставит обновление микрокода для Intel Core X

25 ноября Intel представила свою линейку HEDT 10-го поколения серии X, известную как Cascade Lake-X, вместе с материнскими платами X299 от своих партнеров. Процессор Intel Core i9-10980XE не показал впечатляющих результатов разгона. Одной из проблем по словам производителей, это энергопотребление и тепловые нагрузки.

Чтобы расширить возможности разгона для недавно выпущенных процессоров Intel Core X-серии Intel предоставит новое обновление микрокода. Обновление позволит увеличить тактовые частоты и получить стабильный разгон при оптимальных температурах. Новый микрокод Intel также будет включать усиленную защиту от новых уязвимостей ZombieLoad.