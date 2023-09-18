Intel представила адаптер связи для Wi-Fi 7

Вчера компания Intel официально представила свои первые адаптеры беспроводной сети Wi-Fi 7, которые появятся на рынке уже в этом году — и это при том, что спецификацию официально ещё никто не принял, то есть этот стандарт пока что находится в разработке. В настоящее время Intel предлагает два адаптера Wi-Fi 7 стандарта M.2-2230 — модель Intel BE200 и чуть более прокачанный вариант Intel BE202. Оба адаптера поддерживают технологии передачи данных 2x2 TX/RX, используют диапазоны частот 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, а максимальная скорость модели BE200 составляет 5 Гбит/сек, то есть значительно ниже максимальной скорости передачи данных, которая на самом деле поддерживается этим стандартом.

Точные различия между двумя компонентами на данный момент неизвестны, но Intel утверждает, что BE200 уже сертифицирован по стандарту Wi-Fi 7 (это интересно, потому что стандарт ещё не принят), при этом платы Intel BE200 и BE202 поддерживают интерфейсы PCIe и USB и могут использоваться как в настольных материнских платах, так и в ноутбуках. Инсайдеры сообщили, что BE200 будет использоваться в материнской плате Gigabyte Aorus Z790 Master X и некоторых других моделях компании, но пока что это выглядит больше как маркетинг. Всё же производитель не может выпускать сетевой адаптер на стандарте, которого ещё нет, плюс на рынке всего с десяток модемов, которые могут выдавать скорость и работать на уровне нового стандарта. Это стоит учитывать, если вдруг решите купить новую плату.
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