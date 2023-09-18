Intel представила адаптер связи для Wi-Fi 7

Точные различия между двумя компонентами на данный момент неизвестны, но Intel утверждает, что BE200 уже сертифицирован по стандарту Wi-Fi 7 (это интересно, потому что стандарт ещё не принят), при этом платы Intel BE200 и BE202 поддерживают интерфейсы PCIe и USB и могут использоваться как в настольных материнских платах, так и в ноутбуках. Инсайдеры сообщили, что BE200 будет использоваться в материнской плате Gigabyte Aorus Z790 Master X и некоторых других моделях компании, но пока что это выглядит больше как маркетинг. Всё же производитель не может выпускать сетевой адаптер на стандарте, которого ещё нет, плюс на рынке всего с десяток модемов, которые могут выдавать скорость и работать на уровне нового стандарта. Это стоит учитывать, если вдруг решите купить новую плату.