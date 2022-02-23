Intel представила чипы Alder Lake для тонких ноутбуков

Intel представила первую волну своих чипов Alder Lake 12-го поколения на выставке CES 2022, но только для своей линейки чипов серии H, предназначенной для самых мощных и энергоемких ноутбуков. И теперь производитель выпускает остальную часть своей линейки чипов для ноутбуков Alder Lake: модели серии P и серии U, которые Intel кратко продемонстрировала в январе, и которые предназначены для более тонких, легких и дешевых ноутбуков 2022 года. В общей сложности существует целых 20 чипов, подходящих для широкого спектра оборудования в категориях P-серии, U-серии (15 Вт) и U-серии (9 Вт).

Как и их более мощные собратья из серии H (и чипы Alder Lake для настольных ПК, которые Intel выпустила в конце 2021 года и на выставке CES 2022), новые чипы серий P и U имеют гораздо больше ядер, чем модели 11-го поколения 2020 года, с гибридный подход к архитектуре, который сочетает в себе производительность и эффективность ядер для максимального увеличения мощности и времени автономной работы. И Intel обещает некоторые большие улучшения, связанные с этим увеличенным числом ядер, рекламируя до 70 процентов лучшую многопоточную производительность, чем предыдущее оборудование 11-го поколения (и AMD). Компания также заявляет, что в тестах она выигрывает у таких чипов, как Apple M1 и M1 Pro (хотя и не у M1 Max), и у AMD Ryzen R7 5800U в таких задачах, как просмотр веб-страниц и редактирование фотографий, хотя нам еще предстоит увидеть, насколько эта производительность себя покажет в новых независимых тестах.
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