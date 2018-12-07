Intel представила инвалидную коляску управляемую мимикой

Intel совместно с бразильским стартапом Hoobox Robotics представила Wheelie 7 — умное инвалидное кресло, которое позволяет управлять движением не только мышечными датчиками или джойстиком, но и мимикой.

Пока Wheelie 7 может анализировать десять выражений лица, однако в дальнейшем разработчики обещают увеличить этот показатель. В специальном приложении пользователь и его опекун могут указать, что означает тот или иной мимический жест, и привязать к нему движение кресла.

Wheelie 7 использует глубинную камеру 3D RealSense, с помощью которой составляет трехмерную карту лица. Ее и анализирует искусственный интеллект. При этом систему можно устанавливать на 95% существующих моторизованных инвалидных колясок, которые в настоящее время находятся на рынке.