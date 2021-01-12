Intel представила мобильные процессоры семейства Tiger Lake-H

На выставке компания Intel представила три процессора для ноутбуков семейства Tiger Lake-H, это Intel Core i7-11375H, Intel Core i7-11370H и Intel Core i5-11300H.

Все процессоры имеют конфигурацию 4/8 (ядра/потоки). Все они поддерживают интерфейс PCIe 4.0, Intel Killer Wi-Fi 6 / 6E. Процессоры имеют расчетную мощностью 35 Вт и максимальную частоту до 5 ГГц. Производитель заявляет, что общая производительность по сравнению с предыдущим поколением возрастет на 15%.

Intel также сообщила, что более мощные процессоры с 8 ядрами, 16 потоками должны появится позже в первом квартале, а также планирует представить на рынке более 40 ноутбуков от таких партнеров, как Acer, MSI, Asus, Lenovo, HP, Dell и Vaio.
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