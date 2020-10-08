Intel представила новые процессоры

Компания Intel решила не дожидаться, пока конкурент покажет свои новые процессоры, и провела условную презентацию новых процессоров сама. Правда, стоит отметить, что назвать полноценной презентацией это нельзя — Intel Rocket Lake представили лишь в плане названия. Производитель не рассказал о модельном ряде, частотах, стоимости и прочих важных для пользователя моментах. Фактически, производитель просто сказал, что процессоры будут выходить в следующем году, что они называются Intel Rocket Lake и что у них будет тот же 14-нм техпроцесс. Исходя из этого можно заявить, что процессоры будут на том же чипсете, при этом производительность если и вырастет, то не очень сильно. Главное изменение должно быть в графике, но об этом нет новостей.