Intel представила новый технологический процесс в 16 нм

Компания Intel Foundry Services, которая выступает дочерним подразделением компании Intel, официально представила свой новый технологический процесс Intel 16,который представляет собой технологию производства процессора на 16 нанометрах. Этот технологический процесс будут использовать для решения задач в мобильных устройствах, радиочастотных системах, интернете вещей, потребительской электронике, хранении данных, военной, авиационной и государственной сферах. Новая технология дополняет процесс 22 нм от Intel и, как утверждается, является более доступным узлом на основе FinFET.

Согласно пресс-релизам от крупнейших компаний, технология Intel 16 от Intel была специально разработана для решения широкого спектра задач клиентов. При этом технология класса 16 нм должна предоставить более высокую плотность транзисторов, повышенную производительность, более низкое энергопотребление и более простые правила проектирования. Проблема лишь в том, что Intel далека от передовых решений на рынке, потому что у конкурентов уже есть множество решений на гораздо более передовом технологическом процессе, который ещё более энергоэффективен. Так что это, безусловно, новость приятная и хорошая, но Intel начинает отставать от лидеров рынка настолько сильно, что уже нет веры в то, что ей удастся догнать оппонентов. Например, Intel даже технологический процесс Intel 7 назвала, чтобы условно догнать AMD, но на деле это не 7 нанометров, а 10 нанометров.