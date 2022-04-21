Intel представила новую исследовательскую организацию по графическим технологиям с целью создания лучшего в отрасли изображения с эффектом

Сегодня Intel объявила о создании своей новой организации по исследованию графики, которую возглавил вице-президент Accelerated Computing Systems and Graphics Group Антон Капланян. Основная цель организации? Разрабатывать аппаратное обеспечение, алгоритмы и системы, которые будут управлять компьютерными визуальными эффектами следующего поколения.

Мы вступаем в новую эру в графике, и она не наступит в виде какого-либо устройства. Вам может понадобиться иммерсивный дисплей в гостиной, в машине, в руках или на голове. Независимо от предпочтений, обеспечение последовательного и высококачественного визуального восприятия на всех устройствах — это задача, которую необходимо решить.

Миссия команды Intel — воплотить это будущее в жизнь, совершенствуя алгоритмы, системы и аппаратное обеспечение, лежащие в основе графики. В конечном счете, наша цель — предоставить лучшие иммерсивные визуальные эффекты для всех на планете — для всех сегментов рынка, вариантов использования и опыта, которые требуют таких визуальных эффектов — подумайте об иммерсивных развлечениях и играх, будущем виртуальном социальном взаимодействии, демократизированном создании контента и реалистичном визуальные эффекты.

Как свидетельство нашего открытого и совместного подхода, команда Intel сделала новую сцену Sponza доступной для бесплатного скачивания исследовательским сообществом. Это современная версия культового образца, который Антон Капланян опубликовал в 2010 году, когда работал в Crytek. Он стал стандартной сценой в играх, визуализации, кино и других областях исследований и разработок, опубликованных и упоминаемых в тысячах академических и исследовательских работ.

Спустя более десяти лет сцену Sponza давно пора было обновить. Новая сцена включает в себя физически обоснованные материалы с текстурами 4K и геометрией высокого разрешения, фотограмметрически соответствующие реальному Атриуму Sponza в Дубровнике, Хорватия. Мы создали его максимально стандартизированным, и он предлагается в нескольких современных форматах с особой целью сделать графические исследования более воспроизводимыми.

Область графики быстро развивается, и ее масштабирование для удовлетворения будущих потребностей будет захватывающим путешествием.
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