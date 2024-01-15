Intel представила процессор Core i7-14790F

Сегодня компания Intel выпустила свой новый процессор Core i7-14790F — это уже второй чип в семействе Black Edition, который предлагает меньше ядер, но больше кэша, чем у базовой модели Core i7-14700F. Данный процессор представляет собой 16-ядерный чип с 8 P-ядрами (производительные ядра) и 8 E-ядрами (энергоэффективные ядра) с 16 потоками обработки информации. Это заметное ухудшение по сравнению с Core i7-14700, который имеет 8 P-ядер и 12 E-ядер в конфигурации на 20 ядер и 28 потоков. Интересно, что тактовые частоты на данных моделях остаются одинаковыми с базовой тактовой частотой в 2,1 ГГц и максимальной частотой 5,4 ГГц при базовом потреблении в 65 Вт и предельном потреблении энергии в 219 Вт.

При этом стоит отметить, что процессор Intel Core i7-14790F имеет 36 МБ L3-кэша и 24 МБ L2-кэша, в то время как Core i7-14700F имеет 33 МБ L3-кэша и 28 МБ L2-кэша. Таким образом, Core i7-14790F имеет меньше кэша меньше, но это не создает существенной разницы в производительности на самом деле. К сожалению, на текущий момент нет данных о ценах на этот процессор, но если он не будет стоить меньше, чем Core i7-14700F, то нет особого смысла покупать эту модель, поскольку у неё меньше ядер, а дополнительный кэш даст преимущество лишь в очень специфических сценариях использования системы. Но интересно, что производитель всё равно занимается данным направлением процессоров, хотя у покупателей явно не очень большое желание покупать процессор с более низкой производительностью.
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