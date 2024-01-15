Intel представила процессор Core i7-14790F

При этом стоит отметить, что процессор Intel Core i7-14790F имеет 36 МБ L3-кэша и 24 МБ L2-кэша, в то время как Core i7-14700F имеет 33 МБ L3-кэша и 28 МБ L2-кэша. Таким образом, Core i7-14790F имеет меньше кэша меньше, но это не создает существенной разницы в производительности на самом деле. К сожалению, на текущий момент нет данных о ценах на этот процессор, но если он не будет стоить меньше, чем Core i7-14700F, то нет особого смысла покупать эту модель, поскольку у неё меньше ядер, а дополнительный кэш даст преимущество лишь в очень специфических сценариях использования системы. Но интересно, что производитель всё равно занимается данным направлением процессоров, хотя у покупателей явно не очень большое желание покупать процессор с более низкой производительностью.