Intel представила процессор Core i9-14900KS

Вчера компания Intel официально представила новый процессор Core i9-14900KS, самый производительный процессор на рынке, который стоит 699 долларов и предлагает тактовую частоту в 6,2 ГГц. Впрочем, если посмотреть на характеристики новинки, то станет ясно, что новый процессор Intel Core i9-14900KS на деле очень похож на процессоры Core i9-14900K и Core i9-13900KS/13900K, которые были выпущены два года назад. Данный процессор предоставляет 8 P-ядер и 16 E-ядер, то есть в общей сложности 24 ядра, а также 32 потока. Ещё этот процессор оснащён 32 МБ кэш-памяти второго уровня и 36 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Из коробки процессор работает на базовой тактовой частоте в 3,2 ГГц, но при желании пользователь может добиться максимальной тактовой частоты в 6,2 ГГц для P-ядер и 4,5 ГГц для E-ядер. Процессор также получил графический чип Intel UHD Graphics 770 и предлагает 20 линий PCIe с поддержкой памяти DDR5-5600/DDR4-3200 объёмом до 192 ГБ (до 256 ГБ с последней версией BIOS). Но за столь внушительную производительность придётся немало заплатить — процессор Intel Core i9-14900KS имеет базовое потребление энергии на уровне 150 Вт, но при желании она может достигать 253 Вт (PL2), а в многопоточных нагрузках чип может превысить барьер в 400 Вт. Это на самом деле очень дорогое удовольствие, потому что при таком энергопотреблении счета за электричество будут соответствующими. Естественно, производительность у процессора очень высокая, но стоит ли оно того.