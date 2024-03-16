Intel представила процессор Core i9-14900KS…

Из коробки процессор работает на базовой тактовой частоте в 3,2 ГГц, но при желании пользователь может добиться максимальной тактовой частоты в 6,2 ГГц для P-ядер и 4,5 ГГц для E-ядер. Процессор также получил графический чип Intel UHD Graphics 770 и предлагает 20 линий PCIe с поддержкой памяти DDR5-5600/DDR4-3200 объёмом до 192 ГБ (до 256 ГБ с последней версией BIOS). Но за столь внушительную производительность придётся немало заплатить — процессор Intel Core i9-14900KS имеет базовое потребление энергии на уровне 150 Вт, но при желании она может достигать 253 Вт (PL2), а в многопоточных нагрузках чип может превысить барьер в 400 Вт. Это на самом деле очень дорогое удовольствие, потому что при таком энергопотреблении счета за электричество будут соответствующими. Естественно, производительность у процессора очень высокая, но стоит ли оно того.