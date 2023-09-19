Intel представила процессор Sierra Forest на 144 ядра

Сегодня компания Intel представила новую дорожную карту релиза процессоров Xeon, в которой указаны сразу три новых семейства процессоров в рамках платформы Birch Stream. Например, семейство процессоров Xeon 5-го поколения, известное как Emerald Rapids, будет представлено 14 декабря и будет совместимо с существующей платформой Eagle Stream, обеспечивая незначительное увеличение количества ядер при значительном повышении объёма кэш-памяти. Корпорация Intel также объявила о повышении производительности в области искусственного интеллекта и о динамике развития портфеля продуктов для центров обработки данных и искусственного интеллекта — в том числе Intel Gaudi2 и 3, Intel Xeon 4-го поколения, Intel Xeon 5-го поколения и процессоры Xeon будущего поколения под кодовыми названиями Sierra Forest и Granite Rapids.

Расширяя семейство E-Core, Intel объявила, что 144-ядерный чип Sierra Forest — это лишь незначительная часть грядущих событий, поскольку в нём используется только одна микросхема. Компания также предлагает двухчиповый процессор, в котором на каждом кристалле размещено по 144 ядра, что в общей сложности предоставляет 288 ядер и 288 потоков. Это рекордное количество ядер для чипов Intel, которое, вероятно, составит серьёзную конкуренцию облачным решениям AMD. Но, конечно, вопрос не только в количестве ядер, но и в энергопотреблении, мощности в многопоточных задачах и стоимости. Об этом новостей пока что не представлено.