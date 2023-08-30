Intel представила процессор на 8 ядер и 528 потоков

Да, это общее количество потоков в 66 единиц на каждое ядро с кэшем объёмом 192 КБ на ядро и SRAM объёмом 4 МБ. Процессор базируется на архитектуре RISC, а не x86, но использует кремниевую фотонику для сетевого взаимодействия. При ближайшем рассмотрении этот дизайн процессора от Intel содержит 16 многопоточных конвейеров (MTP), в то время как однопоточные конвейеры (STP) предлагают производительность в 8 раз выше для однопоточных операций. Чип также поддерживает специальный контроллер памяти DDR5, который позволяет использовать модули DDR5-4400. Конечно, это процессор не для работы с играми или в домашних компьютерах, но производитель всегда может реализовать нововведение для работы в серверах или производительных станциях для исследований или математических вычислений.