Intel представила процессор на 8 ядер и 528 потоков

На конференции Hot Chips 2023 компания Intel представила совершенно новую конструкцию процессора с 8 ядрами и количеством потоков на основе архитектуры RISC — заявлено, что у этого процессора 528 потоков для обработки данных. Мотивация, побудившая Intel создать такой уникальный чип, основана на определённых рабочих нагрузках, которые не только требуют невероятных возможностей параллельных вычислений, но и приводят к недостаточному использованию доступного аппаратного обеспечения, важнейшим из которых является кэш. Одной из таких рабочих нагрузок является графовая аналитика. Для подобных рабочих нагрузок Intel разработала новый процессор с 8 ядрами и 528 потоками.

Да, это общее количество потоков в 66 единиц на каждое ядро с кэшем объёмом 192 КБ на ядро и SRAM объёмом 4 МБ. Процессор базируется на архитектуре RISC, а не x86, но использует кремниевую фотонику для сетевого взаимодействия. При ближайшем рассмотрении этот дизайн процессора от Intel содержит 16 многопоточных конвейеров (MTP), в то время как однопоточные конвейеры (STP) предлагают производительность в 8 раз выше для однопоточных операций. Чип также поддерживает специальный контроллер памяти DDR5, который позволяет использовать модули DDR5-4400. Конечно, это процессор не для работы с играми или в домашних компьютерах, но производитель всегда может реализовать нововведение для работы в серверах или производительных станциях для исследований или математических вычислений.