Intel представила процессор на 8 ядер и 528 потоков

На конференции Hot Chips 2023 компания Intel представила совершенно новую конструкцию процессора с 8 ядрами и количеством потоков на основе архитектуры RISC — заявлено, что у этого процессора 528 потоков для обработки данных. Мотивация, побудившая Intel создать такой уникальный чип, основана на определённых рабочих нагрузках, которые не только требуют невероятных возможностей параллельных вычислений, но и приводят к недостаточному использованию доступного аппаратного обеспечения, важнейшим из которых является кэш. Одной из таких рабочих нагрузок является графовая аналитика. Для подобных рабочих нагрузок Intel разработала новый процессор с 8 ядрами и 528 потоками.

Да, это общее количество потоков в 66 единиц на каждое ядро с кэшем объёмом 192 КБ на ядро и SRAM объёмом 4 МБ. Процессор базируется на архитектуре RISC, а не x86, но использует кремниевую фотонику для сетевого взаимодействия. При ближайшем рассмотрении этот дизайн процессора от Intel содержит 16 многопоточных конвейеров (MTP), в то время как однопоточные конвейеры (STP) предлагают производительность в 8 раз выше для однопоточных операций. Чип также поддерживает специальный контроллер памяти DDR5, который позволяет использовать модули DDR5-4400. Конечно, это процессор не для работы с играми или в домашних компьютерах, но производитель всегда может реализовать нововведение для работы в серверах или производительных станциях для исследований или математических вычислений.
В сети появились характеристики процессоров AMD EPYC 8004 Si…
Сегодня достаточно известный инсайдер поделился спецификациями предстоящих процессоров AMD EPYC 8004 Sien…
AMD хотела использовать в Ryzen 7000 испарительную камеру…
Журналисты из издания GamersNexus заявили, что изначально AMD планировала внедрить уникальную технологию …
Процессоры Intel Raptor Lake уже поддерживаются AIDA64…
Инсайдеры сегодня заявили, что благодаря последней версии программного обеспечения AIDA64, которая была в…
Intel готовит к релизу процессоры Granite Rapids-AP…
Сегодня в сети были опубликованы изображения следующего поколения процессоров Intel Granite Rapids-AP, пр…
AMD готовит к релизу процессоры Phoronix…
Компания AMD начала процесс интегрирования своих процессоров нового поколения Family 1Ah (или Family 26),…
Intel Lunar Lake получит передовой модуль для работы с ИИ…
Сегодня известные поставщики секретной информации заявили, что будущие процессоры следующего поколения In…
В сети появились тесты AMD Ryzen 8000 Strix Point…
Сегодня информационное издание Performance Databases обнародовала информацию о процессоре AMD Ryzen 8000 …
AMD представила процессоры Ryzen 7000 Pro…
Сегодня компания AMD представила процессоры новой серии Ryzen 7000 Pro для мобильных и настольных компьют…
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor