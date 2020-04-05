Компания Intel представила процессоры 10-го поколения серии "H" для ноутбуков. Новая линейка "H" оснащена первым мобильным процессором, преодолевшим барьер частоты в 5 ГГц. Топовым процессором в линейке является Intel Core i9-10980HK. 8 ядер 16 потоков с частотой в турбобусте до 5,3 ГГц. Процессор Intel Core i7-10875H также с 8 ядрами и 16 потоками, но с меньшей частотой в бусте до 5,1 ГГц.

Далее идут шестиядерные и четырехъядерные процессоры. Турбо частота процессоров Intel Core i7-10850H и Intel Core i7-10750H, с турбо частотой до 5,1 ГГц и 5,0 ГГц, соответственно. Intel Core i5-10400H и Intel Core i5-10300H c 4/8 (ядра/потоки) с турбочастотами до 4,6 ГГц и 4,5 ГГц. Производительность в играх возрастет на 44%, по сравнению с предыдущим поколением.