Intel представила сразу три линейки процессоров нового поколения

В ходе сегодняшнего мероприятия компания Intel подтвердила наличие трёх семейств процессоров, которые придут на смену процессорам Meteor Lake. Во-первых, компания готовит чипы линейки Arrow Lake, которые, по словам генерального директора компании Пэта Гелсингера, уже используют технологический узел Intel 20A. Производство чипов данной линейки начнётся в следующем году, а поступление в продажу ожидается во второй половине 2024 года. В процессорах Arrow Lake улучшат производительность, энергопотребление будет использована совершенно новая архитектура ядра, ориентированная на сегменты ноутбуков и настольных ПК. Кроме того, Intel продемонстрировала демонстрационный образец процессоров нового поколения Lunar Lake.

Процессоры Intel Lunar Lake предназначены только для мобильных платформ и имеют совершенно новую архитектуру, созданную с нуля, что является значительным улучшением по сравнению с Arrow Lake. В графической части также будет использована архитектура нового поколения Xe2 Battlemage, что станет огромным преимуществом по сравнению с предложениями Alchemist. И, наконец, процессоры Panther Lake появятся в продаже примерно в 2025 году. Вероятно, процессоры Panther Lake являются наследниками поколения Lunar Lake и, скорее всего, будут использоваться как в ноутбуках, так и в настольных компьютерах. Пока что больше деталей компания предоставить не может, потому что разработка ещё ведётся, но это хорошие новости для Intel.