Intel представила ускоритель ИИ Gaudi 3

На протяжении достаточно длительного времени в сети ходили слухи о том, что компания Intel планирует создать собственное аппаратное обеспечение для работы с искусственным интеллектом. А сегодня, к счастью, компания наконец представила свой собственный ускоритель для искусственного интеллекта под названием Gaudi 3, основанный на технологическом процессе в 5 нм. Специалисты из данной отрасли отмечают, что данный ускоритель будет конкурировать с графическими процессорами H100 от NVIDIA, о пока что говорить об этом слишком уж рано. В рамках собственной презентации компания Intel сообщила, что новый ускоритель обеспечивает повышение вычислительных мощностей для ИИ в 4 раза для инструкций BF16 и повышение пропускной способности памяти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим поколением.

Это на самом деле значительный скачок в производительности, особенно в вопросе обучения искусственного интеллекта, так как именно при тренировке большой языковой модели расходуется наибольшее количество ресурсов системы. Также в компании заявили, что ускоритель искусственного интеллекта Intel Gaudi 3 предложит гибкость при формировании инфраструктуры в центрах обработки данных благодаря открытому программному обеспечению и поддержке стандартных отраслевых протоколов сети Ethernet. Это позволит крупным компаниям проще масштабировать свои кластеры вычислительных мощностей, что на самом деле даже важнее, чем чистая производительность на бумаге.
Intel представила процессор Core i9-14900KS…
Вчера компания Intel официально представила новый процессор Core i9-14900KS, самый производительный проце…
Intel Lunar Lake-MX получат встроенную оперативную память…
Инсайдеры предполагают, что следующее поколение процессоров Intel Lunar Lake-MX будет оснащено оперативно…
Qualcomm Snapdragon X Elite демонстрирует прирост производит…
Некоторое время назад мобильный процессор Qualcomm Snapdragon X Elite прошёл целый цикл тестов в составе …
Intel Core i9-14900KS будут продавать за 750 долларов…
Если верить информации из сети, процессор Intel Core i9-14900KS должен отправиться в релиз в самое ближай…
Qualcomm Snapdragon X Elite опередил Intel Core Ultra 7 155H…
Передовой процессор Qualcomm Snapdragon X Elite предназначен для использования в ноутбуках нового поколен…
Zhaoxin KX-7000 протестировали в бенчмарках…
Недавно в Китае была представлена новая серия процессоров KX-7000 от компании Zhaoxin, предназначенных дл…
Intel Gaudi 2 обошла по производительности NVIDIA H100 в раб…
Специалисты утверждают, что ускорители искусственного интеллекта Intel Gaudi 2 являются наиболее жизнеспо…
Intel представила ускоритель ИИ Gaudi 3…
На протяжении достаточно длительного времени в сети ходили слухи о том, что компания Intel планирует созд…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor